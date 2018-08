Landsby kæmper for genåbning af købmandsbutik

- Hvis det skal fungere, er det selvfølgelig et krav, at man bruger købmanden som sit handelssted. De primære indkøb skal ligge lokalt, siger Mads Petersen.

Borgere i Blans og omegn skal købe andelsbeviser og på den måde etableres kapital til at starte en forretning op. Prisen per bevis bliver 2.500 kroner, og der skal samles mindst en halv million kroner.

Siden begyndelsen af juni har Let-Køb i Blans været lukket efter, at købmand Ole Prinds kom alvorligt til skade efter et alvorlig fald ned af en trappe. Det er endnu uvist, hvilken tilstand han kan vende tilbage til hverdagen, men man regner ikke med at se ham tilbage i butikken.

Brug for en halv million

Hvis det lykkedes etableres et selskab med en bestyrelse, er det den, der kan træffe beslutninger omkring ledelse, drift osv. Tanken er, at den nuværende butik skal shines op og gøres mere moderne.

- Det mest nærliggende er, at man ansætter en bestyrer, men man kan også køre noget af driften med frivillig arbejdskraft fx hjælper med pakke varer ud. Det har man set fungere andre steder, siger Benny Christensen, som også er en del af gruppen.

I aften klokken 19 er der så inviteret til borgermøde på Eckersberg Børneunivers. Her vil Dagrofa også deltage. Initiativgruppen tror og håber på, at 300-400 mennesker vil møde op.

- Mødet er helt afgørende for økonomien. Der er ingen tvivl om, at det her kan lykkedes, men det kræver, at byen bakker op. Man kan gøre det med hjerte eller med hjernen. De hårde fakta siger, at huspriserne falder 10-20 procent, hvis vi ikke har en købmand, siger Mads Petersen.