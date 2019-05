Landmand lover dusør: 10.000 kroner for banner af Pernille Vermund

10.000 kroner er Lars Bertram klar til at betale for oplysninger om, hvem der fjernet Nye Borgerliges spidskandidat fra hans mark ved motorvejen til Sønderborg.

Sønderborg: Natten til lørdag har nogen stjålet et stort banner med portrættet af Pernille Vermund, landsformand og spidskandidat for Ny Borgerlige i Sydjyllands Storkreds. Banneret sad på en halmvogn parkeret på Lars Bertrams mark nord for motorvejen vest for Sønderborg.

Lars Bertram er nu klar til at betale 10.000 kroner for oplysninger, som kan føre til gerningsmændene.

Banneret har kostet 7.500 kroner. Men det er ikke udgiften til et ny banner, der harmer Lars Bertram. Det er tanken om, at nogen i tidsrummet fredag aften kl. 18 til lørdag morgen kl. 7 har været ude på hans mark med saks og stige, formentlig fordi de ikke ønsker, at Pernille Vermund og Ny Borgerlige får opmærksomhed:

- Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Det er så antidemokratisk, som noget kan være, siger Lars Bertram til JydskeVestkysten.

Banneret, der måler fire gange fem meter, er klippet ned i fem meters højde nord for motorvejen ved afkørslen til Vester Sottrup.

På den modsatte side af motorvejen, synlig for bilister i østlig retning af motorvejen, står endnu en halmvogn med Pernille Vermund. Her har Lars Bertram nu monteret vildtkamera for at kunne holde øje sin mark, lige som han planlægger at holde vagt i nærheden de kommende nætter.

Det stjålne banner erstattes i øvrigt allerede i dag af en ny med Pernille Vermund. Tyveriet er meldt til politiet.