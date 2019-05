Rinkenæs: Søndag aften ved 18-tiden udbrød der brand i et pillefyr på en landejendom på Buskmosevej. Ilden bredte sig til hele ejendommen, der er udbrændt. Vagthavende Finn Jensen, Syd- & Sønderjyllands Politi, understreger, at mistanken er på pillefyret, men at brandårsagen endnu ikke er slået fast. Vagthavende fortæller, at ingen mennesker eller dyr er kommet til skade i branden.