Landbrugsskole åbnede igen porten for kunsten

For tredje sommer i træk kan man gratis se værker af tyske og danske kunstnere i Den røde Lade på Gråsten Landbrugsskole.

- I en tid med grænsekontrol og diskussion om vildsvinehegn har sådan et grænseoverskridende samarbejde og projekt som det her endnu mere betydning, kom det fra skolens forstander Bjarne Ebbesen, hvilket udløste dagens største klapsalve.

- I får 197 værker i et væld af materialer og stilarter. Med udstillingen er vi kommet et skridt nærmere visionen om et kultursted i Gråsten, som landbrugsskolen og Kulturlandsbyen6300 har kæmpet for, lød det i åbningstalen fra Inge Olsen, formand for Flensborg Fjord Kunst & Kulturforening, der har medlemmer på begge sider af grænsen.

Flensborg Fjords Kunst- og Kulturforening har hjemsted i Gråsten og omegn. Den blev grundlagt i 2005. Foreningens formål er at fremme alle former for lokal, national og grænseoverskridende kunst og kultur gennem forskellige arrangementer, som udstillinger, foredrag, musik og museumsbesøg.Foreningen er en platform og netværk for grænseoverskridende initiativer. I et dynamisk samarbejde udvikler medlemmerne hele tiden nye ideer til aktiviteter på begge sider af grænsen, bl.a. sendes oplysninger om talrige kulturelle arrangementer til medlemmerne pr. E-mail.

Mange forskellige genrer

Kunstudstilling i Den røde Lade har været en del år undervejs. Allerede i 2008 begyndte ideen at spire hos Kulturlandsbyen6300. Ud over manglende penge gjorde skiftende forstandere på landbrugsskolen, at projektet først blev en realitet i 2016.

Laden stammer oprindeligt fra 1799 og er ombygget undervejs. Den bruges ikke længere til landbrug men altså nu til åndelig føde. Man kan på udstillingen opleve værker i forskellige genrer blandt andet maleri, skulptur, keramik, installation, sten og fotografi.

Den er sponsoreret af Sønderborg Kommune, Gråsten Landbrugskole samt Fabrikant Mads Clausens Fond.

- Kunsten udfordrer, pirrer og rykker ved vores grænser. Den siger så meget, uden at sige noget. Det er det, kunsten kan. Det er også en fryd at se, hvordan den samler folk på tværs af grænsen, sprog og kulturer, sagde Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti), viceborgmester og formand for Kulturudvalget i Sønderborg Kommune.

Listen over de deltagende kunstnere kan ses på http://ffkk.org/ eller www.kulturlandsbyen6300.dk.