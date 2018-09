Landbrugselever vil åbne gårdbutik ved Gråsten

- Vi håber rigtig mange vil dukke op til den stiftende generalforsamling og det er tanken, at alle interesserede forbrugere kan blive medlemmer. Der vil helt sikkert komme en del elever fra landbrugsskolen, men vi håber da bestemt også at mange fra Fiskbæk og Gråsten-området vil komme og høre mere om denne nye mulighed for at købe frisk lokalproduceret mælk direkte fra køerne på Gråsten Landbrugsskole, siger studerende Jacob Hollender.

Finansiering skal på plads

De studerende er allerede langt med planerne om at etablere gårdbutikken og de har indhentet tilbud på pasteuriseringsanlæg og mælkeautomat.

De forventer, at de samlede etableringsomkostninger løber op i mellem 600.000 og 700.000 kroner, så næste trin efter generalforsamlingen bliver at få finansieringen på plads.

- Vi har længe haft et ønske om at kunne sælge mælk og evt. andre af vore produkter direkte til forbrugerne. Så derfor er vi glade og stolte over at de studerende har taget denne spændende opgave på sig. Samtidig er det en rigtig god læringsproces, hvor de arbejder med en rigtig case der skal føres ud i livet. De lærer i praksis hvordan man opretter et andelsselskab, laver vedtægter, afholder generalforsamling og at etablere og drive en gårdbutik, siger forstander Bjarne Ebbesen.

Generalforsamlingen holdes på Gråsten Landbrugsskole onsdag den 19. september klokken 19.00.