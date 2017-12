Landbo Syd vil gå videre med pesticid-sager

Pesticiddom: Landboformand Mogens Dall afvider. at afgørelse i klagenævn er at betragte som en kommunal sejr og bebuder at føre sager for domstolene.

SØNDERBORG: - At fejre miljø- og fødevareklagenævnets stadfæstelse af kommuners ret til at kræve pesticidfri dyrkning af jord omkring vandboringer svarer til at fejre en 1-0 føring ved halvlegen i en fodboldkamp som en sejr. Vi regner med, hovedorganisationen Landbrug og Fødevarer fører sagerne for domstolene. Det kan vare længe, før vi får en afgørelse. Vi har ikke tænkt os bare at lægge armene over kors og resignere, siger formand for Landbo Syd Mogens Dall.

Han mener, at hvis kommunerne vil sikre pesticidfri dyrkning af jord omkring vandboringer, må de ekspropriere og købe jorden, så det ikke bliver landmændene, der betaler for sikring af drikkevandet med værditab på deres jorder. Landbruget lægger op til langvarige retssager, hvis kommuner som Aarhus, Egedal og Sønderborg fastholder den efter deres mening restriktive linje over for jordejerne.

- Hvis kommunerne vil have ret til at bestemme over jorden, må de betale for det, men det bliver dyrt, siger Mogens Dall.

Han henviser til, at der reelt er tale om mange flere hektar, hvis man skal hindre regnvandet i at trække pesticider med sig ned i jorden. Så skal der efter hans mening sikres 1900 hektar omkring de største boringer, og det kan blive en meget pebret sag for kommunerne.

- Den nuværende sikring af jorden omkring vandboringerne, svarer til at brandforsikre din garage, men ikke stuehuset, siger landboformanden.

- Det er et stort indgreb i vores personlige frihed som landmænd. Vi bliver som landmænd beskyldt for at være vrangvillige, fordi vi ikke vil afstå vores jord til latterlige lave priser. Kommunen vasker hænder og ønsker ikke at komme os i møde. Viborg og Aalborg kommuner har lavet aftaler med landmænd om køb af jord til at holde vandboringerne pesticidfri, men ikke Sønderborg kommune, siger Bernhad Bak, Møldrup, der er den største jordejer i Mjang Dam, hvor kommunen har udstedt forbund mod brug af pesticider omkring vandboringer.