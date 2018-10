Lampekup på Sønderborg Rådhus bliver næppe opklaret

Sønderborg-Aarhus: - Jeg er uskyldig i denne sag.

Sådan lød det fra en 42-årig mand fra Aarhus-området, før retsformanden og to domsmænd fik ud for at votere i en spektakulær sag om et lampekup på Sønderborg Rådhus i julen 2017. 45 minutter senere lød dommen: Frifundet - både for ekstremt groft tyveri og for særlig groft hæleri. Manden kunne omfavne sin mor og en ven, der fulgte retssagen ved Retten i Aarhus.

Manden var tiltalt for at have begået lampekuppet af 22 unika PH-lamper fra Sønderborg Rådhus - fra en lysekrone i byrådssalen og en i hallen. Der blev stjålet lamper både i oktober og i juledagene 2017. I oktober sad den 42-årige mand i fængsel - han er storkriminel og har en række alvorlige sager på sit CV. Blandt andet for et kup mod Danske Bank i 2005, for groft hæleri i 2001, der handlede om computere for næsten 800.000 kroner, og i 2016 blev han atter dømt for groft hæleri af en Mercedes til 1,3 millioner kroner, for tyveri og for overtrædelse af våbenloven.

- Jeg er før blevet frifundet for noget, jeg har gjort, men jeg vil fandeme ikke dømmes for noget, jeg ikke har gjort, sagde han til en ven og sin mor i en pause under retssagen.