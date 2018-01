Lajla har hjemme i det gule hus i skoven

Indretning

Gråsten: Inde midt i Gråstenskovene titter et lille gult stråtækt hus med hvidsprossede vinduer og blå skodder frem for enden af en sidevej med udsigt over slotssøen.

Raku er en japansk måde at brænde keramik på. Når Lajla Hartig laver et af sine berømte gråstenæbler, skal de gennem flere processer. Først skal de formes, derefter skal de tørre. Efter tørring skal æblerne forglødes i et døgn. Æblerne skal herefter glaseres med særlig rakuglasur, hvorefter de skal brændes i en rakuovn ved 920 grader. Når ovnen når 920 grader, skal æblerne tages op og lægges i savsmuld. Det særlige ved rakubrændingen er blandt andet, at man aldrig ved præcis, hvilken farve og eventuel krakelering æblet får.

Dårlig ryg og slidgigt

Lajla Hartig opdagede, at hun havde tæft for keramik, da hun for mere end 25 år siden arbejdede i et aktivitetshus i Aabenraa. Siden blev det til en del kurser.

- Når de andre kursister om aftenen sad og hyggede med vin, sad jeg og drejede og drejede og drejede. Jeg kunne slet ikke stoppe, fortæller hun.

Lajla Hartig fortæller ivrigt og med et stort smil om sine loppefund og kreationer. Det meste er dejligt og godt, det er ikke til at mærke, at tingene ikke altid går hendes vej. I 2008 blev Lajla Hartig nemlig førtidspensionist.

- Jeg har vist altid set positivt på det hele. Jeg har altid fået at vide, at jeg er en glad pige, fortæller Lajla Hartig.

En fast diskusprolaps og slidgigt i det meste af kroppen tvang Lajla Hartig til at droppe jobbet som dagplejemor.

- Det var hårdt. En rigtig hård periode, for jeg er ikke sådan en, der kan sidde stille, fortæller hun.