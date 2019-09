Læserne dømmer tæt løb mellem Støjberg og Trane

Sønderborg: En garant for den stramme udlændingepolitik og en markant personlighed eller en, der er fra landsdelen og kan være baglandets mere stille stemme. Sådan kan man måske stille valget op, når 850 delegerede på Venstres landsmøde i Herning 21. september skal tage stilling til, hvem de vil have som næstformand - Inger Støjberg eller Ellen Trane Nørby.

Blandt de lokale partispidser er meldingen, at herboende Ellen Trane er det bedste bud, men ikke alle er enige. Her er et udpluk af, hvad læserne mener om de to kandidater eller bare om situationen:

Ulla Høi: Hvad med alle Ingers personlige stemmer - det må nu komme hende til gode - håber de, der kan stemme, husker det.

Martin Toft Hansen: Fantastisk nyhed ... Ellen er så meget bedre end Støjsenderen.

Børge Agerlund Jensen: Inger har power og gennemslagskraft. Og desuden bedste stemmesluger.

Per Michael Geer Jakobsen: Godt med flere valg.

Tanja Lillian Svendsen: Tja hvis Inger bliver formand kan Ellen da godt stille op som næstformand. Men ellers skal Inger have den post. Inger fortjener en plads i toppen. Hun havde klart det bedste valg af de to.

Helena Bruncke: Jeg er fan af stærke sønderjyske kvinder. You go, Ellen!

Mads Vestskov Hansson: To stærke venstre-piger! Godt med et valg til landsmødet.

Inge-Lise Bork Paulsen: Stemmer ikke V men ETN er en dygtig politikker og har empati.

Yvonne Jespersen Johannesen: Ej stop nu !!! Det må sgu være Inger Støjberg der skal have den post.

Jørgen Ruby: Jeg stemmer ikke på det arbejdsgiver parti, så det må de selv rode med.

Flemming Christoffersen: Hold nu kæft med og slås om den post, bliv voksen og kom i gang eller slet venstre for altid.

Jan Kannegaard: Hellere Ellen Trane, end Sorte Inger!!!