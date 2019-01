Læseres reaktion: - En ommer, en svinestreg af rang

Torsdag over middag fik de ansatte på Dalsmark Plejecenter at vide, at Sønderborg Kommune har opsagt samarbejdet med Danske Diakonhjem. To timer efter var det beboerne og de pårørende, der blev orienteret. Arkivfoto: Foto: Claus Thorsted

Nyheden om, at Sønderborg Kommune fremover selv vil drive Dalsmark Plejehjem har i den grad fået læsernes sind i kog. De fleste finder det forkasteligt, at kommunen har opsagt driftsaftalen med Danske Diakonhjem. Få bakker op om kommunens beslutning.

Rinkenæs: Dalsmark Plejehjem er elsket af mange. På jv.dk og JydskeVestkystens facebookside fremgår det af mange kommentarer, at plejehjemmet i Rinkenæs har en stor skare tilhængere, der roser plejehjemmets ansatte for deres engagement. Danske Diakonhjem gør det godt og bør blive ved at drive plejehjemmet, mener flertallet af de, der har kommenteret JydskeVestkystens artikler om plejehjemmet. Dalsmark Plejehjem har gennem 40 år været drevet af Dansk Diakonhjem, som har haft en længerevarende driftsaftale med tidligere Gråsten Kommune, nu Sønderborg Kommune. Men den er nu er udløbet, og begge parter har derfor kunnet opsige samarbejdet med et års varsel. Og det er netop, hvad Sønderborg Kommune har gjort. Fra 1. januar 2020 vil Sønderborg Kommune selv drive plejehjemmet. Kommunens jurister har vurderet, at det vil være ulovligt at fortsætte samarbejdet, uden at opgaven blev sendt i udbud, hvilket et flertal af byrådets politikere ikke ønskede. Det har virkelig sat sindene i kog: - Sønderborg Kommune burde skamme sig. Håber virkeligt der er nogen i forvaltningen, der sidder med en meget, meget dårlig samvittighed og smag i morgen. Hvem bliver tabere, det gør de ældre. Gud fader bevares. Det kan Sønderborg Kommune simpelthen ikke være bekendt, skriver Dorthe Dyhrberg, Stubbæk, og tilføjer i et andet kommentarspor: - Det er virkelig en ommer, det er en svinestreg af rang.

Har dog aldrig hørt mage til skandale .... Typisk politisk at "fjerne" noget, der fungerer til alles tilfredsstillelse og erstatte det med endnu "en gang kommunal hovsa-løsning". Ninna Høyer, Sønderborg

Åh, hvor kommunalt Typisk kommunalt, typisk socialdemokratisk, er essensen af mange kommentarer: - Kære hr. borgmester og resten af byrådet. Mon I ikke skulle tage jeres hænder ud af jeres lommer og komme i gang med at lave noget GODT? og ikke nedlægge noget som er godt? Danske Diakonhjem laver et stort og godt stykke arbejde for os, som har brug for hjemmehjælp, og for dem, som er nødt til at bo på plejehjem, skriver Jette Løper-Gregersen, Broager. Susanne Thomsen nøjes med at konstaterer, at Dalsmark Plejehjem er det bedst fungerende plejehjem i kommunen. - Hmmm, ja det der fungerer skal lukkes, kommunerne vil jo ikke have ting, der virker og som brugerne har det godt med, mener Steve Lewandovski. Flere mener, at der må ligge andre motiver bag det politiske flertals beslutning: - Det vil klæde byrådet at komme med den reelle begrundelse, hvilket åbenbart ikke er sket. Forløbet virker heller ikke tilfredsstillende, hverken for ansatte, beboere, de frivillige tilknyttet Dalsmark eller pårørende. Hvorfor ændre på stedet, når det er et af de plejehjem, der er mest velfungerende i kommunen, spørger Susanne Brinch, Sønderborg. Hun fortæller om, hvordan hun har oplevet plejehjemmet: - Var på besøg dernede i 2017 og tale med ledelsen, beboere og frivillige. Alle var meget tilfredse og stedet var for mig, det sted jeg ville foretrække, skulle det blive nødvendigt en dag. Værdighed, nærvær, aktiviteter af mange forskellig art - ja alt var til beboernes bedste. Et meget rart sted at færdes. - Typisk socialdemokratisk. Alt skal bare styres af det offentlige, er reaktionen fra Finn Bøgvadt, Avnbøl.

For lavt, Stefan Også flere byrådspolitikere deltager i debatten: - Det er Preben Storm, der ser spøgelser, mener Stefan Lydal, gruppeformand for Dansk Folkeparti, om den socialdemokratiske formand for social- og seniorudvalget. - Han er pludselig blevet bange for, at Diakon Stiftelsen henover natten skulle finde på at ændre sit værdisæt og forvandle sig fra et foretagende, der kerer sig om sine beboere til at blive en kapitalistisk pengemaskine, der forsømmer de ældre og til sidst går konkurs, fortsætter Stefan Lydal. - Ok at være ideologisk uenige ifht, om man skal konkurrenceudsætte kernevelfærdsydelser - og dermed løbe risikoen med private firmaer, som går konkurs, som vi desværre har set for mange steder.... Men at få det til at se ud, som om at det handler om, at vi har et horn i siden på diakonhjemmet, det er for lavt Stefan, svarer Didde Lauritzen, (S). Blandt de over 9.000 personer, der har læst om Sønderborg Kommunes beslutning på JydskeVestkystens Facebookside, er også en håndfuld læsere, som hilser Sønderborg Kommune velkommen som ny arbejdsgiver for plejehjemmets ansatte: Randi True, Augustenborg, mener, at det var på tide, men ønsker ikke at uddybe hvorfor, og Karin Munk, Aabenraa, fortæller om dårlige oplevelser med plejehjemmets ledelse.