Læsere støtter skoleleders opsang til sløve elever

- Det, barnet har brug for er, at I som forældre strammer rammerne og hjælper dem næste gang, de står overfor en prøveudfordring. Ellers risikerer de at falde igennem det ellers tætte uddannelsesnet, vi tilbyder vores børn i Danmark, sagde han blandt andet i sin tale.

Ligegyldigt budskab

Lone Friis Pedersen er tilhænger:

- Jeg tror nogle unge mennesker glemmer, at det rent faktisk er karaktererne, der er "indgangsbillet" til fremtiden i mange sammenhænge. Når de har gjort deres bedste, kan de ikke gøre mere, men vi må og skal forvente/forlange af vores børn, at de gør hvad de kan, skriver hun.

- Endelig en der tør sige det som det er. Der går for meget curling i alt for tiden, skriver Jeanette Matthiesen Bram.

Nogle enkelte mener, at opsangen skulle være foregået på en anden måde:

- Måske dette kunne være klaret i det daglige liv på skolen, fremfor på en festdag? En festdag, hvor budskabet er inderligt ligegyldigt, fordi børnene jo ikke længere går på skolen. Måske han som skoleleder skulle kigge lidt indad? Der er jo da alligevel ham, der har ansvaret for at folkeskoleeleverne fra Broager Skole, kommer godt videre i livet! Det er hans job, skriver Michael Schlüter.

- Det er rigtig fint at tage ledelsesansvar, når noget ikke fungerer. Spørgsmålet er bare hvordan og med hvilket formål. Jeg tror ikke på kollektive skideballer og på at hænge nogen ud foran alle andre. Hvordan vil I have det med at få skæld ud og blive hængt ud foran alle jeres kolleger? Vil det være en positiv motivation til at ændre adfærd? Rigtig god intention, Claus. Men den pædagogiske metode?, skriver Søren Moldrup.