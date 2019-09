Læsere støtter op om bøderamt campingpladsejer

Der er opbakning til indehaveren af Madeskov Camping, som er blevet straffet af Fødevarestyrelsen for blandt andet at ryge og have hund i kiosken.

Sønderborg: - Undskyld hvad er problemet. Det er da at gå i noget små sko.

Sådan skriver Robert Clausen på jv.dk om et kontrolbesøg Fødevarestyrelsen foretog på Madeskov Camping den 19. august. Et besøg hvor ejeren John Vincent Nilsson blev straffet for at rygge i et lokale med fødevarer samt at have en ni uger gammel hund i kiosken.

- Mine venner har nu flere gange været gæster på denne plads, og de er begejstrede. Jeg har besøgt dem der, og det er et pragtfuld sted, skriver Helle Frandsen.

Hun er ikke den eneste, som ser ud til at være ligeglad med røg og hund, som John Vincent Nilsson i øvrigt godt vidste var forbudt i virksomheden.

- Vi kan kun bekræfte, at det er Danmarks bedste campingplads. Her findes der ro og gemytlighed som ingen andre steder, skriver Harald Tæstensen.

Nyheden om den rygende campingfatter er i øvrigt nået helt til København. Hund og tændt cigaret: Camping-John får bøde på 5000 skriver Ekstra Bladet på sin hjemmeside.