Læsere raser over trafik til Egernsundbroen bliver ensporet

Det har fået sindene i kog, at den dobbeltsporede del af Brovej i Egernsund nu bliver indsnævret til ét spor med overhalingsforbud.

Egernsund: Det har afstedkommet en del negative kommentarer, at et enigt teknik- og miljøudvalg tidligere på ugen besluttede, at den dobbeltsporede del af Brovej i Egernsund nu bliver indsnævret til ét spor med overhalingsforbud.

- Fuldstændig grotesk og skandaløst. Hold da op en trafikprop det vil blive når broen har været oppe. Det vil bare føre til endnu flere farlige situationer og folk, som kommer til at køre mere aggressivt for lige at nå den sidste overhaling (=flere ulykker), skriver Michael Tetreault Schmidt på JydskeVestkysten Sønderborgs facebook-side og jv.dk.

- Sikke dog en tåbelig idé. Det ville være bedre at opdrage på fodgænger, cyklister og knallertkører om ikke at køre i den forkerte side af vejen og bruge den tunnel, der er, Susanne L. Moshage.

- Lav nu en tunnel eller en gangbro, det andet er jo hul i hovedet, Hans Jørgen Mathiesen.

- Ikke videre gennemtænkt med øget kø/trafik efter broåbninger. Et par stærekasser i stedet hvis det er hastighed, der bekymrer, Michael Jensen.

- Det bliver da kun sværere at krydse eller komme ud på vejen, når man indsnævrer til ét spor. Det gør jo bare, at det bliver én lang kø af biler. Måske en rundkørsel på strækningen kunne have gavnet mere, Malene Krogh Thyssen.