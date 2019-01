Læsere raser over Sønderborg Forsyning i skraldesag

Det er ikke gået ubemærket hen, at Sønderborg Forsyning har besluttet, at selskabets eget bud på fremtidens affaldsindsamling var bedst, især fordi den var markant billigere end de nuværende private leverandører.

Sønderborg: Der er stor læseropbakning til Knud Erik Heissel og Meldgaard Miljø, som har kaldt det helt urealistisk, at Sønderborg Forsyning i fremtiden kan samle affald i Sønderborg Kommune væsentligt billigere.

- Det er en forkert drejning for hele samfundet, hvis alt udbud vindes af det offentlige. Vi kan jo ikke alle arbejde for det offentlige. Det er Danmarks virksomheder, som holder Danmark kørende. Derfor er det vigtigt, at det offentlige ikke tager arbejde fra de selvstændige, skriver Martin Schmatz i en kommentar.

Meldgaard Miljø reagerede med vantro, da de fandt ud af, at Sønderborg Forsynings eget bud på indsamling af skrald fra marts 2020 viste sig, at være 7,8 millioner kroner eller 30 procent billigere end virksomhedens eget bud.

- Det er så forkert. Meldgaard og Heissel har indsamlet affald for det offentlige i over 30 år. Man må efterhånden tro, at de ved, hvad der skal til for at løse denne opgave. At der er otte millioner til forskel, det er simpelthen noget, der lugter, fortsætter Martin Schmatz.