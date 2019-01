Læsehesten fortsætter med bogcafeer

- Jeg gør det for sjov og for at skabe noget anderledes kultur, siger Allan Breckling, der i øjeblikket får støtte til cafeen af Linak og Statens Kunstfond.

Han får dog også tid til at arrangere Brecklings Bogcafé, som har kørt i Sønderborg i fire år. Han får forfattere til Sønderborg en søndag eftermiddag, som bruges på at tale om forfatterskaber og bøger. Bogcafeerne blev til virkelighed, da Allan Breckling trængte til at lave noget andet end arbejdet som klovnen Charling.

Sønderborg: Der ligger bøger overalt i Allan Brecklings lejlighed. Der ligger to på sengebordet, to i stuen og en i køkkenet.

Næste arrangement i Brecklings Bogcafé er med forfatter og skuespiller Flemming Jensen, hvor revydirektør Leif Maibom vil stille ham spørgsmålene. Det sker søndag den 10. marts klokken 15.00 på Hotel Sønderborg Strand. Det koster 150 kroner, og 229 kroner med spisning (Fra klokken 14.00). Man kan købe billetter via mobilepay: Tlf. 5240 6616, mail: acharling@gmail.com eller via www.lof-syd.dk

Helbredet udfordrer

Allan Breckling har dog haft problemer med hjertet undervejs.

- Lægerne siger, jeg ikke må lave så mange ting. Men jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke bare sidde stille, og jeg har ikke mistet modet. Jeg glæder mig over, at folk bakker mine arrangementer op. Det holder mig i gang, siger Allan Breckling.

Derfor fortsætter han med bogcafeerne, og han har en aftale med forfatter Jusi Adler-Olsen om, at han skal komme til Sønderborg, når næste udgave af 'Afdeling Q' udkommer i år. For at aflaste sig selv, har han lavet en aftale med LOF-Syd, som hjælper med billetsalget.

Bogcafeen begyndte på Café Figo, flyttede til Sønderborghus' café, og senere flyttede den til Comwell, som nu hedder Hotel Sønderborg Strand.

- Jeg er stolt over, at der har været bogcafé 30 gange på fem år. Jeg er stolt over, at jeg kunne fortsætte med at sætte nyt op. Jeg er også blevet tilbudt at lave Brecklings Bogcafé som turné. Men jeg synes, det er bedst i Sønderborg, siger Allan Breckling om fremtiden.