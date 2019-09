Lærling fra Sønderborg vinder prestigefyldt pris

Sønderborg: Den nyuddannede elektronikfagtekniker Stefan Bloch Mikkelsen fra Sønderborg var blandt prismodtagerne, da ML-Prisen 2019 fredag blev uddelt i København. Han har gået på EUC Syd og været i lære hos Danfoss Drives A/S.

Den unge mand er blevet indstillet til ML-prisen, der er en af de vigtigste hyldester af faglærte, af EUC Syd og Danfoss Drives i fællesskab. I indstillingen lyder det blandt andet:

- Stefan har udover en imponerende faglig viden også en nysgerrighed og motivation, der er ud over det sædvanlige. Han udviser en enormt stor glæde ved sit fag, og han er meget optaget af at lave løsninger, som også gavner kollegaerne fremfor kun ham selv.

Selv giver Stefan Bloch Mikkelsen følgende bud på, hvorfor han er blevet så god til sit fag:

- Det er nok, fordi jeg er nysgerrig, og fordi jeg har fået mulighed for at fordybe mig i tingene. Som lærling har du mulighed for at arbejde med samme produkt i en længere periode og gentage "processerne". Dét har været med til at give mig masser af rutine og viden.