Læring på krogen: Tag børnene med ud og fisk

Mandag stod på workshops i Nørreskoven for 46 lærere, pædagoger og naturformidlere fra hele landet, som er interesseret i at lave udeskole for børn og unge. De fiskede efter hornfisk, fangede biller og kiggede på fugle.

Der er for eksempel matematik i at tælle, opdele, måle og veje de fisk, som eleverne fanger. Danskfag i at slå fangsten op i et opslagsværk og skrive rapport om dagen. Udeskolen har mange muligheder og dem forsøger foreningen UdeskoleNet at gøre formidlerne opmærksomme på.

- Jeg er blevet meget inspireret. Selvom jeg selv har masser af idéer til ting, vi kan lave, så er det godt at få inputs fra andre, som også arbejder med det her, fortæller Jakob Andersen, som er lærer på Vestervang Skole i Viborg.

Nordals: Der er så fuld af sjov inde i en skov, så hvordan kan man bruge den i undervisningen for skolebørn? Det spørgsmål brugte 46 udeskole-interesserede folk deres mandag på at finde svar til i Nørreskoven på Nordals. Gennem samtaler, oplæg og workshops udvekslede de idéer med hinanden.

Rikke Vigh og Susanne Frank ryger lyssej. De er lærere for K-klasserne på Arden Skole, som har elever med autisme. De mener, at udeskole kan give eleverne gode oplevelser og et godt fællesskab. Foto: Claus Thorsted

Udeskole på Als

Det er foreningen UdeskoleNet, som har arrangeret mandagens aktiviteter med Naturskolerne i Sønderborg. Foreningen har afholdt to netværksdage hos Nordals Naturskole, hvor det netop har været hensigten for de tilmeldte at dele erfaringer med hinanden.

- Her er hele tiden udveksling af idéer og viden. Det er altid godt blive inspireret, og alle byder ind til workshops. Jeg har lige været til workshop om kryb, hvor jeg fortalte, at jeg putter et køleelement under billeglasset, så billerne falder til ro, forklarer formand for UdeskoleNet, Karen Barfod.

Hvert år holder foreningen mindst to arrangementer i forskellige områder for at se på, hvordan lokale kræfter håndterer undervisningen i naturen. I Sønderborg Kommune står udeskolen stærkt, ifølge Naturskolens leder, Andreas Hermann:

- Vi har en af Danmarks mest udviklede naturvejledersamarbejder. Naturskolen er en del af undervisningen for kommunens elever fra 0. til 9. klasse, og lærerne kan bruge os og vores faciliteter. Det handler om at få flere lærere til at interessere sig for udeskolen, fortæller Andreas Hermann.

En af de lærere, som har set potentialet for udeskolen, er Nina Rosenkilde Jessen fra Nordals Skolen. Hun tager sin klasse med ud i naturen én dag om ugen, og hun havde sin egen workshop, hvor hun gav eksempler på, hvordan man tilrettelægger sin undervisning, så den bliver tværfaglig, passer i årsplanlægningen og opfylder læringskrav.

- Når de ser min planlægning, siger de ofte: Ja da - det er sådan, jeg kommer i gang med udeskole. Jeg har hele opskriften, og jeg deler gerne ud af den, fortæller Nina Rosenkilde Jessen.