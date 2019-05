Lærerkredsen: Politikerne lytter ikke til høringssvar

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris (V) afviser, at det er et rent paradenummer, og at politikerne reelt har taget beslutningerne, før de sender nye store modeller og planer for Folkeskolen i høring. Vi er meget bekymrede, siger næstformand i Sønderborg Lærerkreds.

Sønderborg: Politikerne i Sønderborg Byråd lytter ikke til de høringssvar, de selv har bedt om. Det er sket senest med en ny tildelingsmodel for Folkeskolen og nedlæggelsen af modtageklasserne for udenlandske skoleelever. Sådan lyder det fra næstformand i Sønderborg Lærerkreds, Peter Lyck-Damgaard, der undrer sig over, hvorfor politikerne ikke lytter.

- Sagt på godt jysk: Det er træls. Vi er noget forundrede over, at der stort set ikke er blevet lyttet til de høringssvar. Der er lagt et enormt stort arbejde i de høringssvar, så det undrer os, at man ser helt bort fra dem. Politikerne - eller i hvert fald de to, der er citeret i avisen - siger jo, at de har læst dem. Hvorfor skal vi lægge det store arbejde i at lave de høringssvar, når der tilsyneladende ikke er vilje til at ændre noget som helst, siger han.

I fremtiden får de 17 folkeskoler i Sønderborg Kommune cirka fire millioner kroner mindre at lave skole for. I dag koster det 424 millioner kroner at drive skolevæsnet i Sønderborg med 6642 elever.

Skolelærere, skolebestyrelser og skoleledere har i høringssvar kraftigt kritiseret og advaret mod at gennemføre den nye tildelingsmodel for Folkeskolen i Sønderborg Kommune, der skal inkludere 100 flere børn med særlige behov, der i dag går i specialklasser eller på en specialskolem. Uden der følger penge med. Tværtimod. En årsag er, at der i forhold til resten af landet er flere børn i specialtilbud i Sønderborg Kommune, og de er langt dyrere end elever i almindelige klasser.

I høringssvarene advares mod den risiko for, at børn med diagnoser eller særlige behov bliver parkeret i en almindelig klasse, hvor undervisningen kan ramme de helt almindelige elever samtidig med, at diagnosebørn slet ikke får det rette tilbud. Fordi det straffes skolerne økonomisk for. I høringssvarene udtrykkes derfor bekymring for kassetænkning.

- Det er helt sikkert økonomien og ikke det pædagogiske, der har været afgørende for den nye tildelingsmodel. Vi er meget bekymrede, men det var vi allerede, da vi så forvaltningens sammenskrivning på udvalgets dagsorden, siger Peter Lyck-Damgaard.

- Siger du, at det har været et rent paradenummer med den høringsfase, og at det hele var klappet af på forhånd?

- Det vil jeg ikke sige, men jeg vil sige, at vi i hvert fald var noget forundrede over, hvor lidt vores bekymring og ulemperne fyldte i de seks sider sammenskrivning som forvaltningen har lavet i sagen, siger Peter Lyck-Damgaard.