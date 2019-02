Lærerformand stærkt utilfreds med lukning af modtageklasser

Sønderborg: Selvom politikerne nu har droppet en spareplan på modtageelever, så er formanden for Sønderborg Lærerkreds langt fra glad - tværtimod.

- Det bliver både dyre og dårligere. Det her er helt sort. Vi svigter alle, siger Annette van Buren.

Byrådet besluttede sidste år, at eleverne fra modtageklasserne skulle indskrives i almenklasser på distriktsskolen. I første omgang skulle hver elevs ekstratildeling halveres i forhold til i dag, men det har børne- og uddannelsesudvalget nu valgt at droppe og bibeholde taktsten fra 2018.

- Hvis det her ikke længere handler om kroner og ører, må der jo være en pædagogisk begrundelse, men den har jeg set skyggen af. Det giver mig ondt i maven, hvordan skolerne skal løfte opgaven, siger kredsformanden.

Hun efterspørger forskning, der kan begrunde, hvorfor de udenlandske børn får gavn af at skulle direkte ind i skoleklasserne.

- Det er sandsynligvis børn, der ikke har noget fælles sprog med lærere og elever. Det her kommer til at gå ud over alle parter, siger hun.