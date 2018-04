Lærerformand er skeptisk overfor klasseløs indskoling

- De ressourcestærke børn skal nok kunne navigere i det her, men de svage elever får det svært. For mange børn er folkeskolen det stærkeste holdepunkt, men det har jeg svært ved at se med rammerne i aldersintegrerede klasser.

- Hvis det var så godt, hvorfor er flere skoler, så ikke hoppet på. Derimod er tre skoler lige sprunget fra, siger hun med henvisning til, at tre jyske skoler har besluttet at vende tilbage til den traditionelle klasseinddeling, fordi det gav bedre trivsel.

- Kredsen ved, nogle af lærerne er positivt indstillede overfor at afprøve rullende skolestart og aldersintegreret undervisning, og vi følger naturligvis projektet med interesse. Jeg har en vis sympati for rullende skolestart. Den giver god mening, fordi der kan ske meget i et børneliv i løbet af kort tid, siger formand Annette Van Buren, som derimod skyder mod den klasseløse indskoling.

Sønderborg: Der er ikke den store begejstring hos Sønderborg Lærerkreds over Nørreskov-Skolen og Nordals-Skolen ønske om at lave en helt anden organisering af undervisning fra 0.-2. årgang.

Endnu mere evaluering

Barnet vil komme på et stamhold, som fungerer ligesom de nuværende klasser men med elever fra 0. til 2. klasse. Stamholdets størrelse vil variere mellem 25 til 40 elever. Der udover er de opdelt efter evne og niveau på forskellige faghold.

En elev begynder for eksempel sin dag med at være sammen med sit stamhold. Derefter er det så ud på et fagligt danskhold, tilbage til stamholdet og senere ud til et tredje fagligt matematikhold. Mens stamholdet er statisk vil man på de faglige hold løbende vurdere om barnet er på rette sted.

- Der er i forvejen nok evaluering af eleverne, og så vil man skrue op for blusset. Min erfaring med niveaudeling er også, at det er enormt tidskrævende, fordi det kræver en kæmpe koordinering og logistik. Og følger der ekstra ressourcer med, spørger lærerformanden, der også efterlyser, at alle forældre bliver spurgt om deres holdning.