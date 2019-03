Annette van Buren peger på, at skolereformen og især indførelsen af længere skoledage har fået forældre til at fravælge folkeskolen.

- Jeg kan ikke bebrejde forældre, der fravælger folkeskolen med skoledage til 15.30-16. Udbyttet er minimalt hen på eftermiddagen og alle børn har krav på en barndom og fritid, siger Annette van Buren, der generelt mener, at skolereformen fra 2013 ikke har gjort ret meget godt for folkeskolen.

Når man ser på det samlede elevtal for grundskolen, gik 19,9 procent af alle skolebørn i Sønderborg Kommune i skoleåret 2017/18 på en frie grundskole. I skoleåret 2010/11 var det 13,3 procent.

- Det er en trist udvikling. Der er også en ulige konkurrence, fordi folkeskolen er underlagt en reform med lange skoledage, som fri- og privatskolen kan operere uden om, siger Annette van Buren, formand for Sønderborg Lærerkreds.

Sønderborg: For små ti år siden gik 84 procent af Sønderborg Kommunes børn i folkeskolen. Siden er tallet faldet år efter år på nær et enkelt skoleår. Efter sommerferien begynder 77 procent af de nye skolebørn i en folkeskole.

Annette van Buren, formand for Sønderborg Lærerkreds

Skolereformen har ikke skabt bedre resultater eller gladere elever. Den blev solgt på at være noget nyt og spændende, men var bare mere af det samme.

Reform er mislykket

- Skolereformen har hverken skabt bedre resultater eller gladere elever. Den blev solgt på at være noget nyt og spændende, men var bare mere af det samme, fordi der ikke var luft i budgetterne. Hvis man skal fange elevernes interesse sidst på dagen, så skal der altså være nogle nye boller på suppen.

Skolereformen er flere gange blevet justeret senest i januar. De centrale punkter er kortere skoledage for eleverne i indskolingen og større frihed for skolerne til selv at tilrettelægge skoledagen.

- Lidt har også ret. Vi er langsomt på vej hen mod noget, vi havde før, siger Annette van Buren.

På landsplan er fri- og privatskoleandelen steget fra 13 procent i 2008 til 17 procent i 2018, viser tal for Danmarks Statistik.

- Jeg havde gerne set, at den seneste justering af skolereformen havde været mere vidtgående. At man lod skolerne helt selv se på, hvad der passer til deres elever, siger lærerformanden.