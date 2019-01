Sønderborg: Der begynder et sykursus i modesyning 15. januar på Ahlmann-Skolen med Vicky Fallesen som underviser. Hvis man er interesseret i at sy, men har brug for hjælp og vejledning til at komme godt i gang, så er dette kursus noget for dig.

Man har mulighed for at sy nyt tøj, ændre på noget af det gamle tøj, man har eller sy boligtekstiler til indretningen i hjemmet.

Om man er nybegynder eller øvet har ingen betydning, da der vil blive undervist individuelt.

Tilmelding til kurset skal ske til FOF Sønderborg.

