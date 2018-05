Længe ventet sognehus indviet i Vester Sottrup

- Menighedsrådet har været flittige, standhaftige og blevet ved med at kæmpe, selvom det ikke er nemt, når man har at gøre med kulturarven og pengepungen skal passe, kom det fra provst Anne Margrethe Hvas i åbningstalen.

Omkring 100 sognebørn var mødt frem for at indvie det nye hus på godt 200 kvadratmeter og en samlet pris på 5,4 millioner kroner inklusiv ny parkeringsplads, udvidelse af graverhuset på 40 kvadratmeter samt en ny materialegård.

- Så kom dagen endeligt. Det har været et langt forløb, men jeg er vældig godt tilfreds med slutresultatet. Der er kommet en god helhed mellem den gamle og den nye bygning, hvilket i høj grad er arkitektens fortjeneste, siger Jens Sørensen, formand for menighedsrådet siden 2014.

Blev opført omkring år 1200. Kirkerummet er fra romansk tid, mens tårnet i sin oprindelse var fra 1400-tallet. Kirken ligger i midten af en stor kirkegård, der begrænses af en kampestensmur. Kirken er højtbeliggende, hvidkalket og blytækket.Det gotiske, høje tårn har talrige murankre, og i 1650 blev det suppleret med kraftige støttepiller. Det afsluttes af et højt, skiferdækket spir, der fik sin nuværende form og højde efter en brand i 1860. Inde i kirken hænger to mindetavler med omtale af tårnets ødelæggelser. I tårnet er der ophængt to klokker. Den ene er fra 1656, men genstøbt i 1829 af Beseler i Rendsborg. Den anden er en genforeningsklokke fra 1920 med vers af Helge Rode og udsmykning af Sven Thue, støbt af De Smithske Jernstøberier i Aalborg. Kilde: Wikipedia

Mange bump undervejs

For små ti år siden blev menighedsrådet pålagt at gøre noget ved graverhuset, der var for lille, og hvor badeforhold og spisemuligheder ikke levede op til lovens krav. Samtidig var det gamle menighedshus også blevet utidssvarende og for småt.

Det blev udskrevet en arkitektkonkurrence. Løsningen blev at samle alt under et tag i et dobbelthus på 300 kvadratmeter. Men det måtte dog droppes, da man ikke kunne få en byggetilladelse. Byggeriet var både for højt og lå forkert i forholdt til Sottrup Kirke, hvor der er en såkaldt Exner-fredning. En fredning der skal sikre synlighed til og udsyn fra de gamle kirker.

- Jeg havde aldrig troet, det skulle tage så lang tid. Der har været en del sten på vejen, som skulle fjernes undervejs. Det har været et træls forløb for os som lægfolk, der bare ønskede et dejligt sognehus, siger formanden for menighedsrådet.

Afvisningen medførte, at det første arkitektfirma blev fyret og Linjen A/S - ind til 2016 kaldt Arkitektfirmaet Birch & Svenning - fra Horsens, der er kendt som eksperter indenfor for byggeri af sognehuse og Exner-fredninger, blev hyret ind.