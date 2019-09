Længe ventet kulturbyggeri sat i gang

Gråsten: Mange mennesker var tirsdag eftermiddag mødt op foran Ahlmannsparken for at se første spadestik til Gråstens kultur- og fritidshus. Spadestikket markerede begyndelsen på byggeriet, som skal være helt færdigt om et år.

- Vi har ventet længe på at gå i gang, derfor er det en rigtig dejlig dag i dag. Projektet giver mere plads og nye muligheder. I de sidste 10 til 12 år har vi i Sønderborg Kommune arbejdet for gode rammer for idrætten i hele kommunen, og nu er det her det næste projekt, som skal være med til at løfte Gråsten, sagde borgmester Erik Lauritzen (S).

Det har i mange år været et stort ønske fra Gråstens foreninger, at Ahlmannsparken skulle moderniseres og udvides. I 2016 lavede Sønderborg Kommune sammen med områdets foreninger et projektforslag til 32,5 millioner kroner med blandt andet en multisal og en hal 2. Byrådet satte i 2016 11 millioner af til projektet, og i 2017 blev der sat yderligere 10 millioner kroner af. På den måde er der blevet råd til første etape med ny multisal, flere forenings- og mødelokaler, caféområde og et udvidet biblioteksområde til 21 millioner kroner.

- Det var det, pengene rakte til i denne omgang. Jeg er stolt og glad over, at vi har bevilget 21 millioner til ombygning og modernisering, sagde Erik Lauritzen.