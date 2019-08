Længe ventet iskonditori nærmer sig åbning

Sønderborg: Om kort tid begynder ægteparret Telling at sælge hjemmelavet is, vafler og andre lækkerier på havnefronten i Sønderborg.

- Vi begyndte at lave den første is i går (red: torsdag). Det var en stor dag, for det har været længe undervejs, fortæller Christian Telling, der ikke kan sætte nøjagtig dato på åbningen af Iskonditoriet, som stedet kommer til at hedde, men snart.

Sammen sin hustru Anette købte han Sønder Havnegade 16 for fire år siden som udlejningsejendom. I marts 2017 gik de i gang med at indrette stueetagen til iskonditori. Det skulle have stået klar til åbning i foråret, men det kom altså ikke til at holde.

Håndværkerne fandt en stor svampeskade i bygningen, der betød masser af ekstra arbejde. Forsikringen dækkede omkostningerne men en større forsinkelse var uundgåelige.

- Det har selvfølgelig været frustrerende, men det hjælper ikke noget at sætte sig ned, og synes det er synd. Man kan jo ikke lave om det, og der kommer altid noget uforudset, når man går i gang med et renoveringsprojekt, siger Christian Telling.