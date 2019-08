Længe ventet gågade fik festlig indvielse

Mange kiggede forbi, da der efter næsten et års forsinkelse var inviteret til åbningsfest for Sønderborgs nyrenoverede gågade.

Sønderborg: Hundredvis af mennesker var fredag samlet i city-krydset til stor åbning af Sønderborg gågade, der i næsten to år har været igennem en totalrenovering.

- Gågaden trængte i den grad. Den var blevet træt, og vi var nødt til at gøre noget for butiksmiljøet. Det er da også blevet flot, men det har bare taget alt for lang tid. Og så lægger fliserne stadigvæk heller ikke helt hundrede, sagde Hans Termansen, der var en af de mange fremmødte.

Renoveringen gik i gang i september 2017 og skulle have stået færdig i efteråret 2018, men endte altså med at blive næsten er år forsinket. Til stor frustration undervejs hos især butiksindehavere men også de handlende.

- Der har været mange problemer nede i jorden. Jeg har snakket med nogle af håndværkere, og de var også irriteret over, at de her Kina-fliser ikke havde samme højde, sagde Egon Schnoor, der ligesom Hans Termansen synes, gågaderenoveringen var helt på sin plads og blevet flot.

- Hvis vi skal kunne tiltrække butikker, der ikke er i byen i forvejen, så er vi nødt til at have en attraktiv gågade, sagde de to.