Læge fandt tegn på kvælertag og slog alarm

Mærker på halsen hos en beboer på Flintholm har ført til skarp kritik. Bostedets håndtering af instrukser og medicin udgør en betydelig risiko for beboerne, fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har rettet op, siger chef.

Nordborg: Det var en bekymret praktiserende læge, der i januar henvendte sig til Styrelsen for Patientsikkerhed. En af lægens patienter på bostedet Flintholm i Nordborg havde misfarvninger på halsen, som lægen frygtede stammede fra kvælertag.

Lægen var også bekymret for den måde, bostedet håndterede beboernes medicin.

Det har nu har ført til, at Flintholm har fået påbud om at rette op på en lang række kritisable forhold.

Efter lægen indberetning fik Flintholm besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, som konstaterede, at der var problemer med medicinhåndteringen, at journalføringen var mangelfuld, og at der manglede sundhedsfaglige instrukser til personalet.

Der var f. eks usikkerhed om medicin, der skulle tages to gange dagligt hver anden dag. Medicinen blev doseret i æsker til 14 dage ad gangen og uden en sikker procedure for at hindre, at beboerne ikke kom til at tage pillerne to dage i træk, når der skulle skiftes til en ny æske.