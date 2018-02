Lachenmeier samler tre adresser hos Siemens

Christian Ørskov Petersen (t.v.) og direktør Lars Johansen ejer Lachenmeier Monsun A/S, der siden 1952 er vokset til omkring 100 ansatte og har hovedsædet her på Grundtvigs Allé 176. Nu overtager de Siemens-bygningen i Ragebøl. Foto: Henrik Rath

Lachenmeier Monsun A/S har et stærkt ønske om fortsat at producere i Sønderborg og samler tre adresser i Siemens-bygningen i Ragebøl, som nu er købt. Tre et halvt hektar jord til udvidelse er også erhvervet.

Sønderborg: Her under fem måneder efter, at Siemens Flow Instruments måtte meddele, at man lukker og fraflytter domicilet i Ragebøl, er der nyt liv på vej i den kun knap tre år gamle bygning. Det er Sønderborgvirksomheden Lachenmeier Monsun A/S med lokale rødder tilbage til 1952, som nu vil samle og skabe et nyt og tidssvarende hovedsæde for de omkring 80 ansatte i byen. Virksomheden beskæftiger i alt godt 100 personer. - Vi er i dag fordelt på tre adresser med hovedsæde på Grundtvigs Alle. Men for fortsat at kunne udvikle os og holde produktionen i Sønderborg, er vi nød til at have bedre og mere rationelle faciliteter. Det er det, som Siemens-bygningen kan give os, forklarer direktør Lars Johansen, der ejer Lachenmeier Monsun A/S sammen med Christian Ørskov Petersen.

Lachenmeier Monsun A/S Lachenmeier Monsun er beliggende på Grundvigs Allé / Sjællandsgade i Sønderborg og har ligget her siden 1952. Lachenmeier Monsun beskæftiger knap 100 medarbejdere. Heraf ca 80 i Sønderborg. De resterende medarbejdere er udenlandske salgsmedarbejdere og udekørende montører. Der er lokale kontorer i Rusland, Ukraine og Polen.Lachenmeier Monsun fremstiller maskiner og komplette anlæg til industriel håndtering og tørring af bulkvarer. Kundegruppen er korn og foderstofrelaterede virksomheder Et andet forretningsområde er biobrændselsindustrien.



En væsentlig del af omsætningen eksporteres til Nordeuropa, Baltikum, Rusland og Ukraine.



Lachenmeier Monsun ejes af Lars Johansen og Christian Ørskov Petersen

Plads til udvidelse Mens Siemens boede til leje hos AP Pension er bygningen, der blev indviet i 2015, nu købt på markedsvilkår dog uden oplyst pris. Siemens rykker efter planen ud i september, hvorefter Lachenmeier Monsun gør klar til indflytning i slutningen af 2018. - Vi har i flere år gået med tanker om at opføre noget helt nyt i erhvervsområdet Tech 21, men Siemens' beslutning gav os denne mulighed i en bygning af høj kvalitet. Det har lagt os meget på sinde at kunne blive i Sønderborg, det er her vores medarbejdere er, understreger Lars Johansen. Lachenmeier Monsun har også erhvervet tre en halv hektar jord - omkring 35.000 kvadratmeter, som skal kunne bruges til en udvidelse af produktionen. Der er endnu ikke tale om en egentlig udvidelse. - Men vi får behov for at bygge til for at få plads til den nuværende produktion. Til gengæld får vi mere kontorplads, end vi har brug for og søger derfor en virksomhed, som kunne have lyst til at leje den del, tilføjer Lars Johansen.