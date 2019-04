L:Ron var tæt på at dø: Nu velsigner han sit hjerte med kærlighed

52-årige Lars Jensen - kendt som pornogangsteren L:Ron og nummeret "Mæ å min Kadet" - arbejder på sit første album i 11 år. For syv år siden fik han hjerteproblemer, og i februar var han tæt på at dø.

"De er ved at miste mig."

Lars Jensen ligger i en ambulance ved Søgård uden for Aabenraa.

Han har fået et hjerteanfald, og han skriver en sms til sin mor. Hans puls hamrer derudad. Den er 220. Ambulancen har hentet Lars Jensen i hans lejlighed i Sønderborg og er på vej til Aabenraa. Men omtrent halvvejs ved Søgård må ambulancen holde ind og tilkalde en læge. Lars Jensen har fået det værre.

En lægebil ankommer, og Lars Jensen får Cordan, som er et middel mod hjerterytmeforstyrrelser. Det føles, som om hans krop er ved at brænde op.

- Det var vildt synd for min mor, at jeg skrev til hende fra ambulancen. Men jeg vidste jo ikke, hvilken vej det ville gå. Jeg havde brug for at sige noget til hende. Måske for sidste gang, siger Lars Jensen fem uger efter hjerteanfaldet.

Anfaldet i februar var det alvorligste af fire på et halvt år, og Lars Jensen går nu til kontrol hver 14. dag på Aabenraa Sygehus.

Lars Jensen alias L: Ron Harald er for første gang i flere år på vej med et nyt album, men lige nu er det tankerne om helbredet og måske at miste livet, der fylder:

I 2011 gik han til lægen for at få et helbredstjek. Han havde fornemmelsen af, at der var noget galt. Lægens dom var barsk:

Et normalt hjerte har en pumpeevne på 50-60 procent - hans hjerte havde en pumpeevne på ti. Det var en hård besked. Der var 50 procents risiko for, at Lars Jensen ville dø inden for et år. Men efter fire år viste en ny scanning, at hjertet havde en pumpeevne på 40 procent. Der er ikke nogen forklaring på forbedringen af hjertet.

- Den gode nyhed er, at mit hjerte stadigvæk er på samme effektivitet på 35-40 procent. Det hele var resultatet af dårlig livsstil, for lidt søvn og dårlig kost. Derfor trippede mit hjerte. Jeg gør det, at jeg velsigner mit hjerte med kærlighed. Jeg siger til mit hjerte, at det skal bære mig gennem mange år endnu. Jeg tror på, at sådan noget virker. Det gør jeg, siger Lars Jensen.