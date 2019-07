Kystnær vindmøllepark hviler på mangelfuld miljøvurdering: Ekspert spår projektet udkudt

Grundlaget for en kystnær havvindmøllepark i Lillebælt har en stribe fejl og mangler, viser en ikke-offentliggjort rapport.

SØNDERBORG/LILLEBÆLT: Der er blevet fremlagt mangelfulde og fejlagtige oplysninger i forbindelse med planlægningen af en kystnær havvindmøllepark i Lillebælt i farvandet mellem Fyn og Als.

Det viser - skriver Jyllands-Posten - en ikke offentliggjort rapport, som Energistyrelsen har fået lavet vedrørende projektets miljøkonsekvenser.

Som et vigtigt led i at gøre Sønderborg Kommune CO2-neutral har kommunens forsyningsselskab, Sønderborg Forsyning, i en årrække arbejdet på at opsætte en kystnær vindmøllepark. I december 2018 indsendte forsyningsselskabet en redegørelse udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Cowi om miljøkonsekvenserne ved projektet.

Ganske usædvanligt besluttede Energistyrelsen at sætte Rambøll til at lave en vurdering af rigtigheden af miljøkonsekvenserne. Vurderingen, som er på 13 sider, kan Jyllands-Posten nu lægge frem.

Der er fundet 'fejl og mangler' i forhold til 'støj, landskab og visuelle forhold, marsvin, Natura 2000 og flysikkerhed', skriver Rambøll i rapporten, der er dateret 12. april i år.

For nylig blev to vindmølleprojekter i Vesterhavet udskudt i tre år, da de såkaldte VVM-rapporter var lavet på baggrund af rammeprojekter og ikke på baggrund af konkrete projekter. Det samme vil ske med Lillebælt-projektet, vurderer Lone Kørnøv, professor ved Aalborg Universitet og ekspert i miljøvurderinger

- Det er fuldstændig den samme situation. Lillebælt-projektet vil også blive udskudt, fordi det vil kræve en supplerende VVM, når lokalitet og mølletype er kendt, siger hun.

Sønderborg Kommune vil over for Energistyrelsen forholde sig til Rambølls kritikpunkter senest 1. august. Cowi ønsker ikke at uddybe yderligere.