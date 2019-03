Kyllingekomplottet: Efterskole takker ja til kødfrie dage

På Nordborg Slots Efterskole serverede de kylling i karry - uden kylling - til frokost om fredagen. Målet var at overbevise eleverne om, at skolen sagtens kan indføre kødfrie dage uden at gå på kompromis med smagen. Idéen blev stemt igennem til dagens fællesmøde på demokratisk vis.

For netop denne fredag formiddag har køkkenet byttet de traditionelle kyllingestrimler ud med et plantebaseret alternativ. Eleverne er helt uvidende om komplottet, og det er heldigt nok.

Kartoffelkrigen

Eleverne på denne årgang har vist sig at være særdeles investeret i maden, de får serveret.

Da efterskoleholdet på 150 elever startede i august, skete det et par gange, at kartoflerne til aftensmaden var underkogte. Som respons organiserede nogle af eleverne en storstilet kampagne mod de hårde kartofler for at gøre køkkenet opmærksom på problemet.

De trykte og uddelte blandt andet klistermærker med et billede af en kartoffel og undertitlen: Medium rare.

- Maden er vigtig for os, for vi skal have noget at køre på. Vores køkkenhold er også godt. De har fået styr på kartoflerne nu, fortæller Johannes Haugaard Andreasen.