Kvote 2 trækker studerende til Sønderborg

- Jeg tror, at det hænger sammen med, at vi på SDU kører en indsats for at få flere til at søge kvote 2, og at det samtidig er et udtryk for, at der er en øget interesse for vores by og campus i resten af Danmark, siger specialkonsulent ved SDU Lise Kanstrup.

Ikke Aarhus eller København

Der er en ny ingeniørblok på vej til Alsion, og et kollegie står snart færdigt på havnen i Sønderborg. For kommunen er det vigtigt også at hjælpe til med at trække de unge studerende til byen.

- Det er fantastisk at høre, at der er kommet så mange ansøgninger. Det viser, at flere har fået øjnene op for, at vi har et spændende studiemiljø, der kan konkurrere med de større byer. Men vi stopper ikke her. Vores mål er at få endnu flere uddannelser og endnu flere studerende til Sønderborg - og vi glæder os til at se de endelige tal for optaget, når anden ansøgningsrunde er ovre, siger borgmester Erik Lauritzen (S) i en pressemeddelelse.

På SDU bliver man ved med at holde fast i både rekruttering af kvote 2-ansøgere og branding af Sønderborg by, så stigningen i ansøgere kan fortsætte.

- Sønderborg er jo ikke Aarhus eller København, så vi skal vise, hvad vi kan som by kulturelt - men også i forhold til de jobmuligheder, der er i området især for ingeniører. Vi samarbejder med virksomhederne i området, og det betyder, at de studerende på mechatronics har mulighed for at få studiejobs på de her virksomheder fra første semester, siger Lise Kanstrup.

Kun én af ingeniøruddannelserne, BEng Mechatronics, er faldet i ansøgertal fra 57 i 2017 til 51 i 2018.