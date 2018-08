Kvinder trækker i brandværnets uniform

Nordals: Det kan måske være vanskeligt at forstå, man kan finde på at flytte fra Italien til Danmark. Altså dejlige vine, charcutteri, tomater, brød, ost og is. Fantastisk klima - hvis man bryder sig om sol - og et bjergrigt land med skønne byer. Mange italienere mener, at de har det bedste af alt: En italiener er altid den bedst klædte i et selskab, de spiser verdens bedste mad i det smukkeste land.

- Italien er et dejligt land - især at holde ferie i. Helt sikkert. Men det er ikke et godt og trygt sted for os at leve og lade vores fire børn voksne op. Det er svært at finde arbejde, og der er en masse korruption. Vi ville gerne væk, siger Silvia Vignato.