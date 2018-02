Kvindelig leder af bosted dømt for sexmisbrug

Leder af psykiatrisk bosted er kendt skyldig i at have brugt sin magt over en 40-årig misbruger til at presse ham til et seksuelt forhold. Hun er frakendt retten til erhvervsmæssigt at beskæftige sig med psykisk syge i to år.

SØNDERBORG: En 57-årig kvindelig leder af et bosted for voksne med psykiske lidelser blev tirsdag ved Retten i Sønderborg idømt fire måneders betinget fængsel og frakendt retten til at arbejde med psykisk syge mennesker i en periode på to år. Hun skal betale forurettede, som er en 40-årig mand med somalisk baggrund, 20.000 kroner i erstatning for at have udnyttet sine magtbeføjelser til at indlede et seksuelt forhold til ham. Kvinden ankede dommen på stedet.

- Der er ingen tvivl i vort sind om, at der har fundet samleje sted mellem tiltalte og forurettede. Der skal udmåles straf, og da der er tale om en psykisk syg person, er det et særligt groft tilfælde. Vedkommende har været i en spændetrøje, sagde dommer Jens Schultz-Hansen, da han forkyndte dommen.

Lederen af bostedet var sommeren 2015 på en uges ophold på Gran Canaria med den nu 40-årige misbruger. Det blev beskrevet som et led i hans rehabilitering og et ønske om at hjælpe beboerne tilbage til en så stabil og normaliseret tilværelse som muligt. Beboeren var på Gran Canaria som erstatning for en tur til Tyrkiet, som var glippet, fordi institutionen ikke havde indhentet det nødvendige visa. Det var usædvanligt, en ansat og en beboer rejste alene afsted sammen.

Den dømte kvinde forklarede, hun ikke vidste, der kun var ét soveværelse i ferielejligheden. Hun havde ikke styr på de nærmere detaljer, da turen var bestilt af en kollega. Anklager Annika Trane Kjer fremlagde dog i retten beviser på, rejsebekræftelsen var gået til lederens personlige e-mail med beskrivelse af de nøjagtige forhold. Den 40-årige forklarede i retten sidste uge, de hyppigt havde sex på rejsen. Hans rejsepartner betalte omkostninger til gode middage med rødvin. Han følte sig presset ind i forholdet, sagde han.