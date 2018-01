Kvinde ville nikke politibetjent en skalle

En ung kvinde fik tirsdag dom for at have overfaldet to betjente, da de blev kaldt ud til en efterfest.

Kvinden blev efterfølgende anholdt og kørt på Aabenraa Sygehus. Hun blev tirsdag ved Retten i Sønderborg idømt 30 dages ubetinget fængsel for vold mod de to politimænd.

Den unge kvinde havde en promille på 2,852, og de andre i selskabet frygtede, at hun ville springe ud over altanen, hvorefter den ene mand tilkaldte politiet. En politipatrulje blev sendt til lejligheden, hvor den unge kvinde både sparkede og slog de to betjente, og hun forsøgte desuden at nikke den ene en skalle.

Sønderborg: Klokken var lidt i tolv en søndag formiddag midt i november. En 22-årig kvinde var til en efterfest hos to mænd i en lejlighed i det centrale Sønderborg. Natten var blevet brugt på fødselsdagsfest og efterfølgende bytur, og der blev drukket tæt. Festen sluttede brat, da kvinden gik amok på to betjente, som hun overfaldt.

Har angst og borderline

Den tiltalte fortalte i retten, at hun registrerede to mænd, men hvad de ville med hende, vidste hun ikke.

- Jeg opfatter ikke, det er politibetjente. For mig kunne de være hallucinationer eller voldtægtsmænd. Jeg ved bare, at lige nu er jeg i en situation, jeg ikke har styr på, forklarede hun.

Kvinden fortalte desuden, at hun har angst og hun er diagnosticeret med borderline, der er en personlighedsforstyrrelse. Derfor er hun for eksempel ikke er tryg ved berøring og følte, at hendes grænse blev overskredet, da de to politimænd forsøgte at få styr på hende.

Kvinden afviste ikke, at hun kunne have slået og sparket de to betjente, men understregede, at det ikke havde været en bevidst handling.