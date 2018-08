Straffastsættelse

Det tiltrædes, at straffen for de to voldsforhold er udmålt til fængsel i 60 dage. Da volden i forhold 2 er begået over for en polititjenestemand under dennes udøvelse af sit arbejde, tiltrædes det, at der ikke er grundlag for at gøre hele straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Det tiltrædes efter en samlet vurdering af sagens oplysninger og tiltaltes personlige forhold, at 30 dage skal afsones, og at 30 dage kan gøres betinget på vilkår som fastsat i byrettens dom. Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.