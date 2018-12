Kvinde og mand sigtet for at brække knogler på nyfødt baby

En 23 årig mand og en 27 årig kvinde nægter sig skyldige i grov vold mod en baby. Syd- og Sønderjyllands Politi mener, at volden er stået på i en periode fra barnet var nyfødt for mindre end to måneder siden.

Sønderborg: Torsdag eftermiddag blev en kvinde på 27 år og en mand på 23 år fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg, hvor de nægter sig skyldige i grov vold mod en nyfødt baby. Politiet mener, at kvinden og manden har rusket babyen - såkaldt ruskevold. Det er sket i en periode fra babyen kom til verden 19. oktober 2018 til 4. december. Altså mens barnet har været nyfødt - og til det var cirka seks uger. De er sigtet efter den grove voldsparagraf, og volden skulle være sket i et rækkehus i Nordborg og muligvis også andre steder.

Parret blev fremstillet i et grundlovsforhør, hvor de skulle afhøres hver især for ikke at kunne afstemme deres forklaringer. Derfor besluttede retsformand Karen Thegen at lukke dørene efter, at sigtelsen var læst op. Derfor kom det heller ikke frem, om de to sigtede er forældre til den lille baby, og det kom heller ikke frem, om der er tale om en lille pige eller dreng.

Men det kom til gengæld frem, at parret et sigtet for at have rusket babyen, så det har fået brækket knogler stort set over hele den lille bitte krop. Begge kraveben, seks ribben, højre skinneben og begge overarmsknogler.

Syd- & Sønderjyllands Politi mener, at volden kan være sket indtil 4. december præcis klokken 21.17. Hvad der skete netop på det tidspunkt - om babyen er kommet på et sygehus, eller hvorfor man så præcist kan tidsfæste det, kom ikke frem i den åbne del af retsmødet.

De to sigtede nægter sig skyldige.

Jv.dk følger sagen