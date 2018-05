Kvinde kørte galt i kryds

Havnbjerg: Klokken 19.13 lørdag skete der et solouheld i krydset Lundenvej og Nordborgvej. Den 48-årige kvindelige fører af bilen kørte galt midt i krydset, hvor hun ramte et helleanlæg. Politipatruljen mistænkte hende for spirituskørsel, derfor blev hun taget med til sygehuset for en blodprøve. Bilen fik store skader, og derfor tog det lang tid at rydde op efter uheldet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. /kat