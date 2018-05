Kvinde har anmeldt tricktyv

Gråsten: En 54-årig kvinde har anmeldt til Syd- & Sønderjyllands Politi, at hun sent mandag aften blev udsat for et forsøg på tricktyveri. Hun stod ved et busstoppested ved Sejrsvej, da en mand på cirka 20 år kom hen og spurgte om ild til sin cigaret og straks gik i lommerne på kvinden. Hun mener, at det var et forsøg på at stjæle fra hende. Det lykkedes dog ikke manden at tage noget fra hende.

Politiet beder folk være opmærksomme på gerningsmanden, der beskrives som mørk i huden og med kruset hår, 1,70 meter høj iklædt jeans og en tynd dunjakke. Oplysninger i sagen til politiet på telefon 114.