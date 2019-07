Odderadfærd

Odderen er i fremgang i Danmark. Dens værste fjende er i dag biltrafikken. Odderen foretrækker, at der er en sammenhængende vandløbsbrink eller søbred med skjulesteder og markeringsmuligheder, når de bevæger sig fra sted til sted langs vandløbene eller ved søer. Ved broer eller tuneller, som er bygget helt ned til kanten af vandløbene, vælger odderen som regel at løbe over vejbanen i stedet for at springe i vandet og svømme under vejen. Det øger risikoen for påkørsel betragteligt. Oddere er langt mere påvirkelige over for trafik end andre pattedyr, fordi de bevæger sig vidt omkring. Op mod seks procent af odderne dræbes hvert år i trafikken. Op til et halvt hundrede oddere indberettes hvert år som påkørte i Danmark. Indtil indførelsen af stopriste i ruser, var drukning den væsentligste dødsårsag blandt oddere. Vildtkonsulent Klaus Sloth påpeger, odderen ofte krydser vejen om natten og kan være svær at se i mørke. Der lyder et bump, og så har man påkørt en odder og gjort det af med et fredet dyr i Danmark.