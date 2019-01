Den 64-årige kvinde, der er sigtet for at forsøge at dræbe sin 73-årige mand med medicin på flere sygehuse, protesterer ikke mod en fortsat varetægtsfængsling i fire uger.

- Vi mener, at den anholdte flere gange har givet sin 73-årige mand medicin under indlæggelser på sygehuse i Aabenraa, Sønderborg og Odense, sagde anklager Marianne Bager. Det kom under grundlovsforhøret frem, at kvinden er sigtet for adskillige gange at have forsøgt at dræbe sin mand med medicin i en periode fra 29. juli til 16. november 2018. Det førte ifølge Syd- & Sønderjyllands Politi til, at manden blev bevidstløs og i tre-seks dage lå i koma med minimal hjerneaktivitet, ligesom han var i livsfare.

Kvinden blev varetægtsfængslet til 17. januar, og torsdag blev hun så fængslet i yderligere fire uger frem til 14. februar. Der blev ikke holdt et retsmøde, da den sigtede igennem sin forsvarer har meddelt Retten i Sønderborg, at hun ikke ville protestere imod fortsat varetægtsfængsling. Derfor blev fristforlængelsen klaret skriftligt.

Har skiftet forsvarer

Kvinden blev først anholdt lørdag 21. december klokken 10.11. På daværende tidspunkt nægtede hun sig skyldig.

Dørene blev - efter anmodning fra anklageren - lukket efter oplæsningen af sigtelsen. Dengang var sigtede repræsenteret af forsvarer Anne Land, men den 64-årige kvinde har nu fået forsvarsadvokat Nima Nabipour til at forsvare sig. Han har erfaringer fra flere højtprofilerede sager - senest er han kendt i medierne som forsvarer for Britta Nielsen, der er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner gennem sit arbejde som betroet medarbejder i Socialstyrelsen. Nima Nabipour har sin forretning i København, men stammer fra Sønderborg, hvor han også har en del kunder.

Der er intet kommet frem i forhold til motiv - eller hvordan Syd- & Sønderjyllands Politi - er blevet bekendt med, at manden skulle have været udsat for drabsforsøg.

Det er endnu heller ikke kommet til offentlighedens kendskab, hvorfor politiet mener, at drabsforsøgene skulle være sket indtil 16. november, men først anholder og sigter kvinden 21. december. Altså mere end en måned senere.