Kvickly Sønderborg får ny varehuschef

Sønderborg: - Lige nu føles det hele lidt mærkeligt og vemodigt, men jeg glæder mig også til at komme i gang i Sønderborg, siger Lars Skovhus, som per 1. oktober begynder som varehuschef i Kvickly i Borgen i Sønderborg.

Det er 15 år siden, at den i dag 50-årige Lars Skovhus begyndte som varehuschef i Kvickly på Jomfrustien, hvor han afløste Torben Callesen, der kom til Kvickly i Sønderborg.

Her var Lars Skovhus varehuschef i seks år - og her bor han stadig med sin familie.

Nu vender han igen tilbage til hjembyen som varehuschef.

Et job, der blev ledigt, da Torben Callesen var blevet afskediget, fordi der var brug for en ny træner for holdet, som det blev formuleret.

- Jeg bor kun et par hundrede meter fra Kvickly i Sønderborg. De halvanden time, jeg hver dag bruger på at sidde i en bil, kan jeg nu i stedet bruge på arbejde og fritid. Det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide at køre bil, men det er jo egentlig spildtid. Det får jeg ikke længere noget af, konstaterer Lars Skovhus med et smil.