Kværs og Kliplev biogasanlæg i afgørende slutspurt mod tiden

KVÆRS/KLIPLEV: - Vi afventer miljøgodkendelse i Aabenraa og regner med at stikke spaden i jorden til efteråret. Halvandet år senere er vi klar til at levere gas til nettet. Det er en forudsætning for, at det bliver til noget, at vi opnår den højeste statstøtte, siger projekt direktør i Sustainable Bio Solutions Lars Byberg.

SBS har netop overtaget biogas-projektet i Kliplev og regner med snart at være klar til at bygge. Det er grunden til, Dansk Folkeparti i Sønderborg har undsagt planerne om et biogasanlæg i Kværs. Kliplev er længere fremme, og de to anlæg vil trække på den samme kreds af biogasleverandører. Slår man en cirkel om de to steder, lapper forsyningsområdet i en diameter på 25 kilometer ind over hinanden. Spørgsmålet er, om der er grundlag for at etablere to biogasanlæg så tæt på hinanden. Det, mener flertallet af politikere i Sønderborg kommune, sagtens kan lade sig gøre. SBS regner med at modtage 600.000 ton gylle om året. I Kværs er der lagt op til den samme mængde biomasse i form af husdyrgødning, afgrøder, organisk dagrenovation, restprodukter fra fødevareindustrien, madaffald m.m. 94 indkomne høringssvar går især på frygt for lugtgener og usikkerheden for de bløde trafikanter, når over 100 tonstunge lastbiler kører forbi med biomasse hver dag.

- Når oplægget er, der skal være 50 kilometer mellem hvert biogasanlæg for at sikre biomassen, overholder vi det ikke engang med kommunens egne to anlæg. Den afstand er der heller ikke mellem det planlagte biogasanlæg i Glansager og Kværs, siger viceborgmester Stefan Lydal, der ikke er blevet populær på at stemme nej til planerne i Kværs.

- Det anlæg, der får spaden i jorden først, er også det, der med sikkerhed bliver opført, siger Stefan Lydal, der har sine tvivl om, begge anlæg i Kliplev og Kværs bliver til noget.