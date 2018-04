Kværs er sig selv efter otte års ægteskab med Gråsten

Kværs: Gennem otte år har Kværs Sogn været en del af et fælles pastorat med Gråsten-Adsbøl, hvor to præster i fællesskab har delt alle gudstjenester. Men nu har Kirkeministeriet og stiftet godkendt, at sognet bliver sig selv igen efter et ønske fra menighedsrådet.

- Det betyder meget for os at få vores egen præst, der også kommer til at bo her. Vi håber at kunne få gang i mere kirkeliv, forklarer Lilian Jensen, formand for Kværs Menighedsråd.

At Kværs i 2010 blev lagt sammen med Gråsten i et fælles pastorat, skyldtes dels problemer med at få besat stillingen som sognepræst, dels at fremmødet til kirkegangen var svingende. Herefter har der været gudstjeneste hver anden søndag i Kværs Kirke.

- Vi kunne dengang godt se visse fordele ved et samarbejde, men vi var også skeptiske: Ville vi blive de små i forholdet, forklarer Lilian Jessen, der synes, at Kværs på flere måde endte som "de små". Man mistede ejerskabet til egen præst og fik færre lokale gudstjenester.