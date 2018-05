Kurhusskoven venter på lys mellem stammerne

SØNDERBORG: En vandring med deltagelse af 40 personer i kurhusskoven i april gav enighed om, der bør gøres noget ved den tætte bevoksning i den traditionsrige tidligere kurpark. Spørgsmålet er blot, hvad der skal gøres. Beboerne omkring skoven vil gerne have ryddet ordentligt op og skabt mere lys i den forvoksede uigennemtrængelige beplantning. De har set den gro til gennem mere end et årti og udvikle sig til opholdssted for lyssky elementer, der i ly af bevoksningen handler narko og begår indbrud. Forvaltningen henholder sig til, det er en fredsskov. To gange har Fredningsnævnet forkastet at gøre det af med en betydelig del af beplantningen for at skabe lysindfald. Der skal laves en driftsplan for kurhusskoven, som borgerne er inviteret med til at udfærdige i workshops. Den første finder sted på onsdag.

- Vi er glade for at blive inddraget i en åben dialog. Der er lagt op til, der bliver fremlagt en driftsplan, så skoven bliver tyndet ud og mere lysåben. Det er dog fortsat en fredsskov. Tiden er løbet fra en kurskovbund som en trimmet græsplæne, men vi vil gerne have anemoner og skovbundspræg. Vi er ikke tilfredse med en sporadisk udtynding. Der skal ske en tilbundsgående oprydning, så det ikke er en urskov, siger nabo til kurhusskoven Pia Petersen.

Beboerne ønsker udsigtskiler og lys eksempelvis ved de bænke, der er stillet op for at nyde udsigten over vandet, men de er vokset til.