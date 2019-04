Kunstnere forlænger succesfuld påskeudstilling

Augustenborg: Siden december har Augustiana stået kunsttomt, selvom skilte stadig leder kunstinteresserede hen til galleri og skulpturpark. Det fik kunstnerne bag KunstVærket og KunstPunkt til at genåbne Det Hvide Palæ for en stund i påsken. Samtidig var der udstilling i Det Røde Palæ ved Danfoss Kunstforening.

For første gang var der kunst på begge etager i Det Hvide Palæ, da førstesalen indtil slutningen af 2018 var privatbolig for den daværende galleriejer. 1400 gæster kiggede forbi Det Hvide Palæ med kunst på begge etager i løbet af påsken.

- Det har været en vanvittig succes. Til ferniseringen var der 350 mennesker. Jeg tror, det er et tegn på, at der nu var kunst i to etager samtidig med, at stedet har været lukket et halvt år. Folk ville gerne markere et savn, og vi har fået meget ros for udstillingen, siger Lars Tholander, der er formand for KunstVærket.

Ifølge Lars Tholander kom der gæster fra lokalområdet, Aarhus, Fyn og Tyskland. I stueetagen udstiller den serbiske kunstner Vuk Cuk og hans professor Nikola Kolya Bozovc under navnet "Metaformer". På første sal udstiller Kunstkolonien Augustenborg under temaet "Imagine Augustiana". Desuden har kunstnergruppen Azur udsmykket skulpturparken.