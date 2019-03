Sønderborg Kommune er ved at ansætte en kunstkonsulent til Augustiana, mens KunstVærket vil indrette værksteder i bygningen kaldet Kartoffelhuset.

Augustenborg: I december stod gallerist Kim Nørballe for den sidste udstilling på Augustiana. Sønderborg Kommune har købt bygningerne med galleri og skulpturpark. Lokalerne og parken står nu tomme, og kommunen har lavet en masterplan for at vække stedet til live igen.

En del af masterplanen er at ansætte en kunstkonsulent, der skal udvikle stedet. Sønderborg Kommune har fået 34 ansøgninger til stillingen.

- 34 ansøgere er et fint antal, og den egentlige ansættelsesproces er i gang, siger Nicolai Dupont Heidemann, der er chef for kultur, event og landdistrikter i Sønderborg Kommune.

Stillingen er en fuldtidsstilling tidsbegrænset til to år. Ifølge jobopslaget skal kunstkonsulenten relancere Augustiana Kunsthal og Kunstpark med afsæt i masterplanen. Kunstkonsulenten skal blandt andet fundraise beløb til indkøb af ny kunst, indrette stedet samt forberede stedet til en selvejende institution.