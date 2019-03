Augustenborg: Skilte leder stadig borgere og turister hen til galleriet og skulpturparken Augustiana, men stedet har været lukket siden december sidste år. Sønderborg Kommune har lavet en masterplan for stedet og arbejder på at få stedet op at køre i små skridt.

I forbindelse med de mange udstillinger på Als i påsken, har Lars Tholander, der er formand for KunstVærket, sammen med de 61 kunstværksteder i Augustenborg taget initiativ til, at Det Hvide Palæ åbnes i påsken.

- Både foreninger, kunstnerne og kunstinteresserede har sagt til mig, at det er kedeligt at huset skal stå tomt. Så det er oplagt at åbne det i påsken, hvor den absolut største kunstevent foregår på Als med et par tusinde mennesker, der ser på kunst. Vi synes, at det er synd hvis Augustiana være lukket og tomt i påsken, siger Lars Tholander.