Kulturstyrelsen er positiv overfor lys på Sønderborg Slot

Onsdag aften blev der sat lys på Sønderborg Slots facade for en kort stund. Nu skal Slots- og Kulturstyrelsen tage stilling til, om kommunen kan få lov til at sætte lys på facaden i perioder.

Naturlig mørkeidentitet

Sønderborg: For en kort stund kom der onsdag aften lys på Sønderborg Slots facade, på stierne samt i vinduerne. Prøvebelysningen var kommet i stand efter lange forhandlinger mellem Sønderborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. I januar sagde Slots- og Kulturstyrelsen nej til en permanent belysning af slottets facade. Sønderborg Kommune gav dog ikke op på grund af afslaget og har arbejdet videre med andre løsninger.

Det resulterede i prøvebelysningen onsdag aften, hvor to lysmaster belyste facaden samt stier. Slotshavechef Niels Mellergaard fra styrelsen er positiv efter aftenens oplevelse i Sønderborg.

- Formålet var at få et en til en syn på sagen. Det fik vi nogle rigtig gode billeder på, som vi skal vurdere sammen med Sønderborg Kommune. Vi skal træffe beslutningen om hvilken model, vi kan gennemføre som er foreneligt med de fredninger, der hviler på Sønderborg Slot, som er fortidsmindefredet, siger Niels Mellergaard.

Indtil videre har Slots- og Kulturstyrelsens holdning været, at det ikke er naturligt at sætte lys på fortidsminder. Derfor er der givet afslag til en permanent belysning.

- Vi fik et klart billede af lyssætning på stierne rundt om slottet. Det kan vi helt sikkert finde en fornuftig løsning på. Det med at belyse facaden kan vi også lejlighedsvis finde en model for. Jeg er selv overrasket over, hvor positiv en effekt det gav, at man tændte lyset i nogle af rummene på slottet. Det gav slottet en naturlig mørkeidentitet, en bygning med liv i. De tre ting i en kombination er gode bud på, hvordan man kan løse det, siger Niels Mellergaard.