Kulturnatten tangodanset i gang

Sønderborg: Det er en kulturnat i den bredeste og folkelige forstand. For Kultur- & Idrætsnatten i Sønderborg er især foreningernes fest. Hvor de med boder og telte kan vise sig frem for tusindvis af borgere. Når det er tørt og lunt kommer der 20.000-25.0000 mennesker til kulturnatten, der er blandt landet ældste. Første gang var i 1997, så det var 21. gang denne fredag i august. Næsten halvandet hundred foreninger, skoler, sportsklubber, patientforeninger, spejderkorps, loger, politiske partier og kristne missionærer havde taget opstilling fra Sønderborg Slot til Multikulturhuset.

Tango på brosten

På Multikulturhuset var der yoga, men en regnbyge sent på eftermiddagen og frisk vind betød, at de otte-ti deltagere rykkede ind blandt bøgerne på biblioteket. Der blev linedanset, og de latinamerikanske danse stod også stærkt. Salsa på havnen og tango på Rådhustorvet.

- Det var faktisk for vel ti år siden til kulturnatten, vi blev interesseret i tango. Den argentinske tango. Jeg faldt i første omgang for musikken, siger Per Elmtrup i rigtige tangodansersko med høje hæle, sort buks og hvid skjorte med seler. Flot fyr. Han fører, og umiddelbart kan det være vanskeligt for et par rundet af den danske kultur - og med kvindefrigørelse og hvad har vi.

- Ja, du siger noget. Men i dansen er det anderledes. Vi har også danset standarddans og andre latinamerikanske danse. Men vi kan især godt lide, at tango ikke er koreograferet. Det er improvisation. Manden skal føre, men kvinden får efterhånden også en større rolle - og måske er det i virkeligheden hende, der fører og gør ham flottere, siger Lis Augustenborg.

De er par - privat - men dansede også smukt på Rådhuspladsen foran flere hundred tilskuere, der klappede, når de da ikke lige spiste en caféburger og skålede i fadøl.

- Man tænker faktisk ikke på, at der er så mange, der kigger på. Man er helt inde i sig eget rum - i dansen. Du er nødt til at være i nuet - ellers går det galt ... Ligesom nu der, men så griner man bare, siger Thea Augustenborg, der er parrets datter. Tangodanser og formand for Sønderborg Tangoforening - La Cunita, der danser hver onsdag klokken 19 på Sønderborghus.

Kulturnatten var tangodanset i gang. De helt store følelser sat sammen i en pardans på brosten.